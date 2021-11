Ditte Okman: »Uanset hvad der sker, er vi så fysisk underlegne, at hvis vi ikke begynder at tale om det, har vi slet ikke en chance«

Nøgler mellem fingrene. Finde den S-togs-kupé, hvor der sidder andre (som ser fredelige ud). En veninde i telefonen. Eller bare lade, som om der er nogen. Aldrig gå gennem parker. Sidde bagerst i taxaen. Ikke høre musik, så man kan høre skridt bag sig. Lade en mand passere forbi på gaden, før man åbner hoveddøren, så han ikke maser sig med ind.

I dokumentaren ’Alle kvinders frygt’ fortæller Ditte Okman, Anne Sofie Espersen, Sulajma Espersen Byder, Anna Thygesen, Sanne Gottlieb, Le Gammeltoft, Tanne Balcells, Bettina Aller, Sarah Mahfoud, Louise Kjølsen, Sarah Maria Franch-Mærkedahl og Thalia Pitzner om deres frygt for at blive overfaldet og strategierne for at undgå det. De har alt for mange ubehageligheder at fortælle om.