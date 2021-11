Podcasten 'Am I Normal' giver ved hjælp af data svar på en masse spørgsmål. Og man bliver klogere

Hvor mange venner burde jeg have? Hvor længe burde jeg være om at komme mig over en kærestesorg? Er det en god idé at få bleget sine tænder? Spørgsmål som disse kan alle mennesker have på forskellige stadier af livet. Og spørgsmål som dem forsøger datajournalist Mona Chalabi at besvare i sin nye podcast ’Am I Normal’.

I 2018 satte hun en telefonsvarer op, hvor man kunne ringe og indtale, hvilke spørgsmål man gerne vil have besvaret gennem tal og data. Mange ringede med spørgsmål om kærestesorg, og da Mona Chalabi selv havde et nyligt brud bag sig, var det nærliggende at begynde der. Og når man sidder i den pludselig for store sofa med Ben & Jerry’s og ser på et par efterladte sko med glasøjne og tudefjæs er det jo et nærliggende spørgsmål: Hvornår bliver det godt igen? Hvor længe er det normalt at lide kærestesorgens trængsler?