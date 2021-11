Bo Tao Michäelis om rørende DR-dokumentar: »Selv i mine republikanske øjne randt der en royalistisk tåre«

Vores public service-kanal har haft fokus på overvægtige mænd fra fjerne provinser. Rigtige mænd med hår på bodegamusklen, brun sovs på burgeren, wienerbrød i stænger, smøger fra morgenstunden, og grøntsager er en hotdog med rå løg. For nogle seere var det nok også Københavnstrups udsendte småvildtsjæger på safari i det mørke Jylland med mærkværdige ritualer, dunkle overgangsriter og jungletrommer fra Dansktoppen.

’Det andet landshold’, hjemløse narkomaner, som skal spille fodbold i deres egen liga som en terapeutisk vej for at komme på ret kurs uden narko, synes umiddelbart at være fra samme kulinariske skuffe med krydret social terapi for de mere eller mindre velbjergede mediemiddelklasser med ubrudt navlestreng til sexet smalltalk mellem venner og fjender, mænd og kvinder.