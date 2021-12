Det må være en gåde for resten af verden, hvorfor monarkiet står så stærkt i netop Skandinavien

Da kong Farouk I af Egypten og Sudan abdicerede i 1952, skal han have sagt: Om føje år vil der kun være fem dronninger tilbage i verden. De fire i et kortspil og så den britiske.

Her over 60 år senere fik nillandets næstsidste monark slet ikke ret. Storbritanniens dronning sidder stadigvæk på tronen. Men royalister frygter for hendes dynasti og kongedømme, når hun dør. Og i Danmark sidder dronning Margrethe mere fast end nogensinde. I Norden kan republikkerne tælles på én hånd, og du kan stadigvæk holde en cigaret. Netop i det moderne Skandinavien med både folkehjem, folkestyre og egaliseret fællesskab må det være en gåde for resten af kloden, hvorfor kongehuse nordpå synes bygget af solide mursten. I Danmark alene vil tre af fire danskere beholde det konstitutionelle kongedømme.