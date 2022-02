Særligt ét spørgsmål var helt fantastisk, da DR havde Beck i studiet til en sludder for en sladder

Det var da fint med et interview med skuespilleren Peter Haber om hans sølvbryllup med politimanden Martin Beck i en af verdens længste kriminalfilmserier. Men desværre også et vidnesbyrd om, hvor let man tager på kulturen i DR.