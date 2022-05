Derfor sidder de øverst på den danske podcast-trone: Deres stemmer er som at få et kram af din højttaler

De begyndte med ’Fries Before Guys’ i 2016, som nu også rykkes ind på Podimo, og udvidede sidste år med brevkasse-podcasten ’Fries Up Your Life’. Josephine Kuhn og Nanna Hovgaard kan snakke dine hjerteslag ned i tempo, når angsten for at ende alene, samfundets forventninger til dig samt frygten for ikke at være god nok resulterer i høj puls, skriver Frederikke Elberth i denne klumme.