Det her er en brokketekst. Om det elendige sprog i fjernsynet. Skrevet af et gammelt brokkehoved.

Dette er sidste gang, at jeg som et surt brokkehoved vil besvære mig over sproglige mislydspetitesser i fjernsynet – og ja, lad os bare tage radioen med, skriver Rasmus Bech i denne klumme.