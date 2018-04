Forelæsningen fra 12. april er en del af samtalerækken 'Det vi ved – det vi kan', som er udviklet i et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.

'Det vi ved – det vi kan' præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner.