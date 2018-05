Urbaniserinsgekspert: Fremtidens byer skal være mere bæredygtige

Befolkningen i verdens urbane områder vokser med 1.3 millioner mennesker om ugen. Mennesker, der alle har alle brug for huse, butikker, veje, skoler og hospitaler. Ifølge professor Karen Seto fra Yale University kommer byernes udvikling til at være afgørende for planeten og vores fremtid.

Forelæsningen fra 2. maj er en del af samtalerækken 'Det vi ved – det vi kan', som er udviklet i et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.

'Det vi ved – det vi kan' præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner.