Formand for fiskeindustrien sælger tun mistænkt for madsminke

»Ja, jeg må ærligt tilstå, at de der e-numre - jeg her spurgt til dem og fået af vide af min leverandør, at det er naturlige tilsætningsstoffer. Det er ikke noget kemisk eller noget andet. De deklarerer alt i modsætning til andre, der ikke deklarerer hvad der er i. Det er en meget seriøs leverandør, så det tager jeg for gode varer, at tingene er i orden«.

Men DTU's forsker vurderer det på en anden måde?

»Det har jeg ikke nogen holdning til, hun må analysere og finde ud af, om der er noget ulovligt i, og hvis vi når frem til at der er noget i, der ikke er tilladt, så vil jeg forholde mig til det. Så længe at hun sensorisk synes eller har en fornemmelse, så må det være det. De er mange der ikke bryder sig om at en pølse er rød, det er en holdning at have, men hvis der er noget, der er forbudt, så er jeg selvfølgelig modstander af det. Fuldstændig soleklart. Og hvis der noget i det jeg har solgt, der er forbudt, så kan jeg jo ikke sælge det. Det vil jeg ikke lægge navn til. Jeg har gjort hvad jeg kunne for at forsøge at sikre mig, ved at spørge mange mange gange«, siger han.

Når man koger jeres tun, så ligner det skinke frem for at være gråt - hvad får det dig til at konkludere?

»Der er ikke noget, jeg konkluderer. Jeg får at vide af de kunder jeg sælger til, hvor jeg er i konkurrence med andre der også leverer tilsvarende produkter, at mit produkt er bedre end de andres. Det har en bedre konsistens. Der er nogle der mere møre i det, og der er også nogle, der er meget billigere. Så jeg mener i udgangspunkt, at det produkt, jeg sælger, lever op til og har en pris, som kunden kan forvente at få. Jeg har aldrig hørt noget om, at det ikke har været i orden - jeg aldrig fået nogle reklamationer«, siger han.