Forbrugerrådet om madsminket tun: »Dybt problematisk« Fødevarestyrelsens udmelding om, at der ikke er madsminket tun på det danske marked, holder ikke, siger Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk vil have danske fødevaremyndigheder til at gå ind i sagen om madsminket tun i danske fiskehandlere og på sushirestauranter.

Noget tyder nemlig på, at tunen er udbredt, efter at Politiken har haft DTU Fødevareinstituttet til at vurdere tun fra en dansk importør, der kan fås i mange fiskehandlere i Danmark.

DTU’s ekspert vurderede, at farven var unaturlig. Blandt andet får kødet samme farve som skinke, når det koges, mens ubehandlet tun bliver helt gråt.

»Det viser det, vi har frygtet, nemlig at det her tun er på det danske marked. Vi har haft meldinger fra Fødevarestyrelsen, der lød på, at det mente de ikke. Men i og med, at I har fundet det og set det flere steder, og alt tyder på at det er behandlet med nitrit eller andet, så er det formentlig almindeligt i Danmark«, siger fødevarepolitisk medarbejder Camilla Udsen, Forbrugerrådet Tænk.

»Når man fra EU's side kommer med så klar en melding om et reelt problem, der er meget udbredt, er det selvfølgelig vigtigt, at de danske myndigheder også reagerer. Der er ingen tvivl om, at de skal tage fat i det her, for den melding de kom med i første omgang, holder ikke«, siger hun.

Den danske Fødevarestyrelse har over flere gange lavet stikprøvekontroller, efter at EU-Kommissionens sektion for madsvindel har sat fokus på den udbredte svindel med tun, hvor tun i ringere kvaliteter farves med nitrit eller gasses med kulilte. Men styrelsen har ikke fundet tegn på brug af nitrit eller kulilte.

Camilla Udsen mener, at styrelsen skal kigge på markedet igen.

»Det er dybt problematisk, at det her tun er på det danske marked«, siger Camilla Udsen.

»Dels er der et sundhedsaspekt i det. Nitrit kan være kræftfremkaldende og farvningen kan øge risikoen for histaminforgiftninger. Vi har set udbrud i andre lande. Dels er der det økonomiske perspektiv, at man betaler for noget, der slet slet ikke er pengene værd og heller ikke er hvad det giver sig ud for. Man køber det i den tro, at de er frisk tun, men det er det ikke«, siger Udsen.

'Bordtesten' kan afsløre madsminke

Som Politiken beskrev lørdag, har EU og en gruppe landes fødevare- og politimyndigheder slået til mod en række fabrikker, der pumper tun med nitrit og andre kemikalier. Motivet er at sælge tunen som højkvalitets-sashimi-tun.

EU-Kommissionen siger til Politiken, at man kan teste, om en tunbøf er behandlet, ved hjælp af en simpel 'bordtest' - man lader bøffen ligge på bordet i nogle dage. Beholder den farven i stedet for at blive gennembrun, er der noget galt.

Fødevarestyrelsen tager vurderingen fra DTU's ekspert til efterretning.

»Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er ikke ekspert, og det er vi heller ikke i Fødevarestyrelsen, og derfor knytter vi os op af den rådgivning vi får fra DTU og andre, og hvis DTU mener, der er et problem omkring det her, så tager vi det alvorligt og vil tage tråden op«, siger kontorchef Henrik Dammand Nielsen, Fødevarestyrelsen.

Det andet, jeg vil sige, er, at der kan altså være mange årsager til, at tun har forskellige farver Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen

»Det andet, jeg vil sige, er, at der kan altså være mange årsager til, at tun har forskellige farver. Vi har også være i dialog med fiskebranchen og andre fageksperter, og den variation kan skyldes både forskellige tunarter, og de forskellige måder man behandler tun på. Blandt andet er der en nedfrysningsmetode, som beskrevet af EU, som gør, at den bibeholder en lyserød farve efter nedfrysning. Så der er nogle ting, der påvirker farven« (lynfrysning forhindrer dog ikke, at kødet bliver brun, når det tøs op, red.)«.