Orange bølge skyller ind over New York, Berlin og København Der er vist ikke noget, som kan stoppe Aperol Spritz Den italienske aperitivo Aperol Spritz er på få år blevet en af de største succeser i spiritussens historie. En blanding af effektiv markedsføring og en Instagram-venlig farve har startet en orange bølge, der virker ustoppelig.

Scenariet gentager sig hver eftermiddag. Så snart den nyåbnede restaurant Undici åbner for servering, former køen sig ved restaurantens nyskabelse, spritz-vognen, der står parkeret ved Christianshavns Kanal. I vognen, der bl.a. har installeret Prosecco-fustager, produceres der daglig spritzere i hundredvis, som indtages på restaurantens terrasse eller med benene dinglende ud over kajkanten.

»90 procent af vores gæster bestiller en Aperol Spritz. Og det gælder både dem, der spiser her, og dem, der bare vil have en drink. Vi sælger Aperol, fra vi åbner, til vi lukker. Nonstop!«, siger Andreas Malling, medejer af Undici.

Malling driver også københavnerrestauranterne LaLaLa, Skt. Annæ 8 og 20A. Undici tilbyder også spritzere med bl.a. Vermouth og Limoncello, men gæsterne går ret ensidigt efter den velkendte orange blanding af Aperol, prosecco, danskvand og appelsinskiver.

Den appellerer til begge køn, men især kvinderne er glade for den Kirsten Holm, indehaver af K-Bar

»Vi kan sælge 25 flasker Aperol på en almindelig tirsdag. Det er ikke, fordi vi er sponsoreret af Aperol eller gør noget særligt for at promovere den, men folk elsker ganske enkelt Aperol Spritz. Den er læskende, den er visuelt flot, den har en god bittersød balance, og den er ikke voldsomt alkoholtung, så man kan drikke flere af dem. Den passer godt til den danske hyggementalitet, hvor de fleste gerne vil have et par stykker«, erklærer Andreas Malling.

Fra New York til Rom

Den orange bølge er de seneste år skyllet ind over både Danmark og resten af verden med en kraft, som er uhørt for et alkoholbrand. Men det er langtfra noget tilfælde, at alt, lige fra newyorkernes søndagsbrunch til romernes pizzaer, pludselig skylles ned med Aperol. Drikken, som i ren form er en bittersød sag med 11 procent alkohol og noter af urter og rabarber, har faktisk eksisteret siden 1919. I mange år levede den dog en diskret tilværelse, hvor den primært blev drukket inden for Italiens grænser, men da Aperol-mærket i 2003 blev købt af spiritusmastodonten Gruppo Campari, tog tingene fart.

Da finanskrisen ramte Italien hårdt, valgte folkene bag Aperol en effektiv modoffensiv. Mens italienerne skar ned på alkohol og restaurantbesøg, blev Aperol Spritz markedsført som drinken, der egnede sig perfekt til en hurtig palaver og lidt snacks i den lokale bar, før man spiste middag derhjemme. Drinken blev et hit, først i de italienske og tyske storbyer, og da Gruppo Campari søsatte en ambitiøs marketingkampagne for Aperol på især Instagram, fulgte det internationale marked med. Især blandt de yngre forbrugere blev det hurtigt populært at flashe sit orangefarvede alkoholindtag, og senest har Aperol gået sin sejrsgang i USA, hvor den på rekordtid er blevet en seriøs udfordrer til rosé som den mest populære sommerdrik.

»Den er meget publikumsvenlig, og den er kendt af folk i de fleste lande. Den appellerer til begge køn, men især kvinderne er glade for den«, siger Kirsten Holm, indehaver af K-Bar, der igennem 16 år har serveret cocktails for københavnere og turister i Indre By.

Hun har set en del spirituøse modefænomener i sin tid, men har aldrig så langvarigt et af slagsen.

»Mange danskere rejser til Italien og Berlin, hvor spritzeren har været populær i årevis, og de fortsætter ofte med at bestille det, de har prøvet på ferien, når de kommer hjem. Ofte er det forbigående. For nogle år siden solgte vi for eksempel mange Bellini (champagnecocktail med ferskennektar, red.), men den har vi taget af kortet igen, fordi interessen forsvandt. Men Aperol-bølgen er virkelig vedholdende. Måske også fordi folk kan lave den derhjemme«, mener hun.

Supermarkedssucces

Danskerne serverer nemlig i stor stil spritzere hjemme på terrassen, og det er nærmest umuligt at gå ind i et supermarked uden at støde på en kampagne eller et tilbud for Aperol, der typisk koster omkring 100 kroner for 70 cl. Den seneste tid er der desuden dukket flere og flere kopiprodukter op til en lavere pris.

I Coops butikker, der bl.a. tæller SuperBrugsen og Fakta, har årets Aperol-salg slået alle rekorder.