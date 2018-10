I mange år blev det at være veganer jo betragtet som en ekstremsport, men nu er det ved at blive mainstream

Anbefalinger

Det læser Maria Bach Nielsen fra Kogebogeriet

»Det er jo som at vælge mellem sine børn, men jeg interesserer mig især kogebogen som litterær genre. Bogen Dead and Fermented af Henrik Yde er superinteressant. Jeg arbejder også selv med at lære at spise insekter, jeg har det svært, når der er for mange øjne og ben på tallerkenen samtidig, og Phaidon-udgivelsen Eating Insects er god. Og så er jeg altid tosset med grundkøkkenbøger som Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjergs bøger. De giver kompetencer i køkkenet. Den burde alle, der flytter hjemmefra, have«.