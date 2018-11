Visse udvalgte vinhandlere som for eksempel Vinspecialisten fører også et begrænset sortiment af dansk vin.

Druerne skal dyrkes og vinen fremstilles og lagres inden for et nøje afgrænset område ved landsbyen Dons ved Kolding.

For at en vin fremover kan bære Dons-navnet skal den opfylde en række særlige krav, blandt andet:

1. Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) fra et specifikt, ofte mindre, geografisk område og med strenge produktionskrav. Forkortes for eksempel AOP på fransk og DOP på italiensk. Dons er det eneste BOB-produkt i Danmark.

Varm sommer har skabt rekordhøst for danske vinproducenter Den tørre sommer har ikke været skidt for alle. 2018 tegner sig til at blive det hidtil bedste år for danske vinproducenter.