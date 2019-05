Claus Meyer rusker op: Der ligger mere end stjernekokkes deling af sovseopskrifter derude

Fakta

Hvad går det ud på?

Madens Folkemøde er drevet af frivillige og inspireret af Folkemødet på Bornholm. Der er både fredag og lørdag program fra kl. 10 til 19 og over 150 arrangementer, herunder mere end 70 debatter om blandt andet madvaner og indfrielse af klimamål, mad til ældre, glutenforskrækkelse, hvorfor børn skal lære at lave mad, grøn dagsorden i restaurationsbranchen, den etiske side af husdyrproduktion og tang, insekter og affald som tre bud på bæredygtig mad.

Hvad koster det?

Billetprisen er 50 kroner for hele weekenden, og børn til og med 12 år er gratis.

Hvad kan du opleve?

Debatterne om mad er hovedfokus på Madens Folkemøde, men der er også masterclasses i madhåndværk for voksne, hvor man kan kaste sig ud i alt fra surdejsbagning, fermentering og tempeh-workshop, eller man kan smutte hen til Slowfoodscenen, hvor man kan smage på og lære om ciderproduktion, råmælksoste, charcuteri, slow fish og chokolade. Der er madværksteder og aktiviteter for børn hele dagen igennem, og om fredagen kommer næsten 600 skoleelever fra Lolland og Guldborgsund Kommuner for at lære om mad og lave mad.

Hvad kan du spise?

Madens Folkemøde vil have et stort producentmarked, hvor 50 forskellige små fødevareproducenter viser deres produkter frem. Og hvis sultrumlen begynder at være upassende høj, kan man smutte forbi en af de mange madboder, der udgør madpakken for alle dagens måltider. Der vil være langbordsmiddage, foodtrucks og festmiddag fredag aften,

Hvad med transport og overnatning?

Der er indsat shuttlebusser fra de nærliggende byer til Madens Folkemøde. Man kan man overnatte alle dage på teltpladsen i parken på Engestofte Gods for 200 kroner i alt.

Se det fulde program på www.madensfolkemoede.dk

