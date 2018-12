Topkarakter til 75 kroners vin: Her er de bedste vine til julemiddagen

Hvis det blot handlede om and, var det let nok, men julevinen udfordres primært af de søde sukkerbrunede kartofler, syrlig og krydret rødkål og fed sauce. Især kartoflerne er et kardinalpunkt, for til dem er der brug for restsødme i vinen, hvis der skal opstå ægte harmoni. Kan vinen desuden fremstå frugtig og give et friskt pust til den tunge middag, er det et ekstra plus.