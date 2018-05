Nordsøen skal gøre Danmark grønnere Det kan lade sig gøre at afskaffe brugen af kul, olie og gas i Danmark. Spørgsmålet er, om det skal ske om 20, 25 eller 30 år. Energiforhandlingerne er skudt i gang, og partierne kæmper om retten til at være mest grønne.

I 1997 sikrede udvindingen af olie og gas i den danske Nordsø for første gang, at Danmark var selvforsynende med energi. Chokket efter to oliekriser i 1970'erne, der var med til at bringe Danmark ud på kanten af den økonomiske afgrund, var overvundet.