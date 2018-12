Man kan kun betragte det med åben mund og polypper, når Theresa May stolprer frem til talerpulten og meddeler, at afstemningen om Brexit er udsat

sagt i ugen

Tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, SF, mente, at Theresa May selv bærer en stor del af ansvaret for brexitballaden:

»De britiske politikere opfører sig på mange måder tosset, men det er jo ikke mindre crazy at forhandle en stor aftale uden fornemmelse for, om den kan bære igennem parlamentarisk«. (Twitter)

Den britiske historiker Timothy Garton Ash øjnede en mulighed for, at det politiske kaos kan ende med, at Storbritannien bliver i EU:

»Alt er muligt. Intet er sikkert – bortset fra at vi har udsigt til endnu flere uger med turbulens, røg og forvirring. Men den mulighed, der lidt efter lidt vinder størst tilslutning blandt parlamentarikerne, er en ny folkeafstemning«. (Politiken)





Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i tale til nationen efter de seneste ugers vilde optøjer og protesterne imod hans regerings økonomiske politik:



»Vi vil et Frankrig, hvor man kan leve et værdigt liv af sit arbejde. Jeg beder derfor regeringen og parlamentet om at foretage sig det fornødne, så alle franskmænd allerede fra begyndelsen af næste år kan leve bedre af deres arbejde«. (Information)

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, beklagede sit tweet fra en julefrokost, hvor han havde fremhævet maden som klart bedre end»den kommende buffet på Lindholm«:

»Mit tweet var forsøgt lavet med et glimt i øjet. Men jeg kan godt se, at den ikke ligefrem gik rent ind. Og derfor sletter jeg det. Jeg er ked af, at mit tweet har stødt folk. Der var absolut ikke hensigten. God dag til alle. (Twitter)

Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen fra Det Kriminalpræventive Råd om den nye lov, der fra nytår tillader private at have peberspray i deres hjem:

»Man risikerer at optrappe en situation, hvis man hiver en peberspray frem. Står man over for en gerningsmand, så ved man ikke, hvordan denne vil reagere på sådan en. Derudover risikerer man, at børn får fat i den, eller at man ender i en situation, hvor den bliver brugt mod en selv«. (Jyllands-Posten)



Retsordfører Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti, afviste kritikken af den nye lov:

»Hvis man i dag bryder ind i private hjem, og folk gør modstand, vil de bruge redskaber, der kan være langt farligere, for eksempel køkkenknive og baseballbat. Så vi ser pebersprayen som en nedskalering – noget, der kan være med til at gøre, at folk kommer derfra med lov og lemmer i behold«. (Berlingske)

Socialrådgiver Puk Sabber gjorde opmærksom på, at der nu ifølge Danmarks Statistik er 64.500 børn i Danmark, hvis familier lever for under 193.800 kroner om året:

»Skal vi derud, hvor vi begynder at se børn samle flasker på gaden, før vi tror på, at der findes fattige børn i Danmark?«. (Ekstra Bladet)

