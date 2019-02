Sket i ugen: Undervurder ikke Riskær. Han har ry for at kunne tale en ko ud af en kløvermark og derefter få den til at investere sine sparepenge i et slagteri

Sagt i ugen





Erhvervsminister Rasmus Jarlov (konservativ), da det blev officielt, at Tour de France starter i Danmark i 2021:

»Der vil være helikoptere i luften og motorcykler på de danske veje, som filmer i timevis. Vi får virkelig vist landet frem. Brandingværdien, som Danmark får ud af det her, står uden sammenligning«.

(avisen.dk)

Partileder Klaus Riskær Pedersen (Partiet Klaus Riskær Pedersen), da han blev spurgt, hvordan hans tro på moral og ansvarlighed stemmer overens med, at han flere gange er blevet straffet for alvorlig økonomisk kriminalitet:

»Jeg fortryder, at jeg har lavet handlinger, der var af en sådan karakter, at de kunne forstås som en ulovlighed, der ligefrem gjorde, at jeg kunne straffes«.

(Information)

Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (konservativ), kommenterede Riskærs politiske projekt:

»Hvornår mon Stein Bagger stiller op til Folketinget?«.



(Twitter)

Den 80-årige buspassager Ulla, efter at Movia har afskaffet de trykte køreplaner på busskiltene og henvist passagererne til at finde afgangstiderne digitalt:

»Jeg har en telefon, men jeg tager den ikke op sådan på gaden, for der er så meget støj, og man har måske pakkenelliker med. Jeg synes ikke, der overhovedet er nogen service, når man fjerner skiltene«.

(Ekstra Bladet)

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF) om samme emne:

»Gad vide, hvad Movia har forestillet sig? At kunderne skal sidde på nettet og som en slags globetrottere planlægge en rejse til Østerbro, som om det var en rejse til Australien?«.

(tv2.dk)

Senioranklager Michael Winther om det principielle i dommen over advokat Christian Kjær, som fik en betinget fængselsstraf for at køre ind i en official ved et cykelløb:

»Nu har vi jo Tour de France, der kommer til Danmark, og der kan man tage den her dom i hånden og sige, at de personer, der hjælper til ved et stort sportsstævne, skal møde samme beskyttelse som politiet, hvis de har en særlig bemyndigelse«.

(Ekstra Bladet)

Hr-chef Lars Rønnow, Salling Group, antydede, at Føtex i Ebeltoft ikke burde have afskediget en 18-årig kvindelig ansat i bageriudsalget, der blev fanget på overvågningsbilleder, da hun spiste rester af en kanelsnegl:

»Vi skal ikke fyre folk for at spise kanelsnegle. Vi skal kigge på, om vores undervisning og oplæring er god nok«.



(Jyllands-Posten)

Berlingskes lederskribent Ole P. Kristensen havde et råd til skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre), som så lyst på mulighederne for at få Skats nye system for gældsinddrivelse op at køre:

»Skatteministeren skal, også af hensyn til sit eget bedste, holde op med at optræde som jubeloptimist. Erfaringen viser, at det går galt«.

(Berlingske)

Vis mere