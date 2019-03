Sket i ugen: Hvidvask for viderekomne

Sagt i ugen

Risikochef Julie Galbo, Nordea, efter afsløringerne af hvidvask i bankens nu nedlagte International Branch i København:

»Såfremt vi er blevet udnyttet af russiske oligarker til hvidvask, beklager vi det og tager afstand fra det«.

(Berlingske)

Den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow om baggrunden for skandaler som den, hvor Nordea er i fokus:

»Bankens incitament til at overtage disse kunder med grænseoverskridende transaktioner er, at de tjener et gebyr på hver grænseoverskridende betaling. Det er ikke et stort gebyr, men der er meget få omkostninger i forbindelse med denne type forretning. Det er nemme penge. Og beskidte penge.«

(Berlingske)

Militærforskeren Peter Viggo Jakobsen vurderede den stærkt rosende rapport om det danske forsvar, som Forsvarsministeriet har betalt en amerikansk tænketank 428.000 kroner for:

»Man kan spørge sig selv, hvorfor man bruger så mange penge på det her, for den slags rapporter bliver ikke læst. De bliver hurtigt kasseret«.

(Berlingske)

Københavns kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Alternativet), om kønsneutrale trafiklys:

»Det er en rigtig god måde at gøre op med de kønsstereotyper på, som vi ser overalt, og det er en idé, jeg er interesseret i at gå videre med«.

(Kristeligt Dagblad)

Stig, 25 år, syntes, at de eksisterende trafiklys er så neutrale, som de kan blive:

»Det, vi har nu, er bare en tændstikfigur med et hoved, en torso og arme og ben. Langt de fleste mennesker har to arme, to ben og et hoved«.

(Ekstra Bladet)

Sognepræst Sørine Gotfredsen om diskussionen for og imod Michael Jackson-musik, efter at en afslørende tv-dokumentar havde bragt nye pædofilianklager mod den afdøde popstjerne:

»Det er på sin vis positivt med fokus på god opførsel, men vi gør det på et forkvaklet grundlag. Det er ikke vores opgave at bortcensurere alt det, der afviger fra den gode, anstændige vej. For der er ingen mennesker, der kun betræder den gode, anstændige vej«.

(Jyllands-Posten)

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, mødte Kristian Thulesen Dahl til duel i Aabenraa og opfordrede DF-formanden til at slutte op om hendes tre ultimative krav til en borgerlig regerings udlændingepolitik:

»Jeg kommer til at stå fast. Og jeg flytter mig ikke. Havde du modet til at stå fast med mig, så kunne vi gøre det«.

(jv.dk)

Kristian Thulesen Dahl afviste Vermunds forslag:

»Jeg ved bare, at med ultimative krav får man ikke sin vilje på Christiansborg. Mogens Glistrup var også for ultimative krav. Hvis han nu havde taget til takke med 70 eller 80 procents indflydelse, så havde meget set anderledes ud«.

(jv.dk)

Vis mere