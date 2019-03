Sket i ugen: Sundhedsfællesskabet mellem Løkke og hans adfærdsvanskelige støtteparti er foreløbig det eneste konkrete resultat

Sagt i ugen





Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) opsummerede regeringens og DF’s udspil til en sundhedsreform:

»Så det er nærhed, nærhed, nærhed, nærhed, nærhed hele vejen rundt«.

(Berlingske)

Statsministerkandidat Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, forsøgte at beskrive filosofien bag regeringens og DF’s plan:

»Den dér tro på, at hvis man bare centraliserer og ansætter nogle professionelle eller nogle djøf’ere til at drive vores samfund, så får vi også mere velfærd ud af det«.

(Berlingske)

Formand Kamilla Kjeldgaard Futtrup, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, kommenterede planerne om at uddanne flere sygeplejersker, samtidig med at der løbende skal spares på uddannelsen:

»Hvis det er en gave, regeringen og Dansk Folkeparti nu giver os, vil jeg faktisk gerne have den byttet«.

(Jyllands-Posten)

Programchef Mads Brügger, efter at Radio24syvs ejer, Berlingske Media, havde opgivet at søge en forlængelse af stationens sendetilladelse:

»Nu er det blevet for ydmygende, det, som DF har udsat os for. Først var det 50 procent, der skulle flyttes ud af København. Så var det 60 procent. Og i 11. time blev det så 70 procent. Det kan kun tages som udtryk for, at de vil stikke kniven helt ind. Det er useriøst. Det er chikane. Det stopper her«.

(Politiken)

Den amerikanske journalist og forfatter Sharyl Attkisson om medierne, efter at en rapport havde frifundet Donald Trump for at have indgået i en sammensværgelse med Kreml om at vinde præsidentvalget i 2016:

»Vi gik ikke til denne historie med den nødvendige journalistiske kritiske sans. Vi har videregivet udokumenteret bevismateriale og historier fra anonyme kilder, der viste sig at være falske«.

(Weekendavisen)

Koncernchef Morten Hübbe fra forsikringsselskabet Tryg forudså en kraftigt stigende interesse for plejeforsikringer til fremtidens ældre:

»Vi kan ikke stikke hovedet i sandet og lade, som om alt er fint, og at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, eller at vi i det hele taget har en bæredygtig model«.

(Berlingske)

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om danske Syrienskrigere:

»Det allerbedste var, at de var faldet i kamp dernede, men det er de så desværre ikke alle sammen. Så er det bedre, at de sidder i fængsel her, og at vi kan arbejde med dem, end at de rejser frit rundt«.

(Ritzau)

Ekspert i sociale medier Mikael Lemberg mindedes Morten Lindberg alias Master Fatman, som døde i denne uge, 53 år gammel:

»Jeg mødte engang Master Fatman, da han var dj på Vega. Jeg bad ham 4 gange om at spille noget med Nik & Jay. Det gjorde han ikke. Respekt«.

(Twitter)

