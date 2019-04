Sket i ugen: Jeg mindes ikke at have set noget lignende, siden landets lærere fik adgang til farveprintere

Sagt i ugen

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, om overvejelserne bag partiets udlændingepolitik:

»Udlændingepolitikken betyder meget for, hvilket land vi ønsker at være. Der er store følelser på spil. I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at danskerne er så uenige, når det kommer til stykket. Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er en medmenneskelig pligt. Samtidig er vi også enige om, at der er en grænse for, hvor mange udlændinge der kan integreres i Danmark. Og det er altafgørende, at integrationen kommer til at fungere bedre. Hvorfor er det så rigtig svært? Måske har vi danskere været for hurtige til at dømme hinanden? Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre mennesker til en bedre tilværelse«.

(Mette Frederiksen – et politisk portræt)

Ægteparret Anne og Anders Holch Povlsen, som mistede tre børn ved terrorangrebene i Sri Lanka, sendte en tak til deltagerne i et mindearrangement i Brande:

»Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der vises i aften – ikke kun over for vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka«.

(Ritzau)

Pædagogmedhjælper Lisbeth Kjærsgaard fra Sydsjælland forklarede, hvorfor hun havde skrevet under på en af Stram Kurs’ vælgererklæringer:

»Rasmus Paludan siger de ting, vi andre tænker. Hans metoder er måske ikke rigtige, men det ville være interessant at få ham ind på Christiansborg. Vores politikere vender lige nu bare det blinde øje til, når integrationen sejler«.

(ekstrabladet.dk)

Politiassistent Jeppe Nyboe Jensen, Københavns Politi, om Rasmus Paludans ’demonstration’, der udløste uroligheder på Nørrebro for to uger siden:

»Vi lever i et samfund, hvor man i skolen lærer, at man ikke må mobbe hinanden. At en voksen, intelligent mand så vælger at ytre sig ved simpel mobning, det synes jeg er et meget uheldigt signal til vores børn, som jo er meget aktive på for eksempel YouTube«.

(Berlingske)

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chefkriminalinspektør i PET, om Paludans fortsatte koranafbrændinger:

»Der er potentiale til en Muhammed-krise light i det her. Hvis det går viralt og pludselig bliver et emne i et land, hvor man vil have fokus væk fra egne problemer, så kan det øge truslen mod Danmark«.

(Berlingske)

USA’s tidligere vicepræsident Joe Biden, da han præsenterede sig selv som demokratisk kandidat nummer 20 til næste års præsidentvalg:

»Jeg tror, at historien vil se tilbage på de fire år med den siddende præsident som en en kortvarig afvigelse fra normerne. Men hvis vi giver Donald Trump otte år i Det Hvide Hus, vil han for evigt og fundamentalt ændre denne nations karakter, og hvem vi er, og jeg kan ikke bare sidde stille og se på, at det sker«.

(The New York Times)

