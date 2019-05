Den vending skal nok blive brugt i valgkampen: Du har vundet »retten til at stå med hatten i hånden«

Sagt i ugen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen om sine chancer for at fortsætte:

»Man kan lige så godt være ærlig. Det bliver svært at fastholde serveretten i dansk politik hos mig og Venstre. Altså, det ligger ikke lige på den flade, vel? Men det er jo bare en motivation til, at vi gør os endnu mere umage. Jeg giver mig ikke uden kamp. Det ligger slet ikke til min natur«.

Politisk redaktør Marchen Neel Gjertsen om den politiske situation før valget:

»Med forslaget om tidlig folkepension trak Mette Frederiksen en valgkanin op af hatten, som Venstre havde svært ved at håndtere. Men med dagens aftale har Løkke fået sin egen, og dermed bliver det mere en valgkamp med to vilde kaniner. Hvor vælgerne skal holde tungen meget lige i munden for at hitte ud af, hvilken seniorydelse de synes bedst om«.

Jørgen Albæk Jensen, professor i statsret fra Aarhus Universitet, fandt Rasmus Paludans tanker om at forbyde islam i direkte strid med grundlovens paragraf om religionsfrihed:

»Man kan i hvert fald ikke forbyde folk at være muslimer. Jeg forstår det slet ikke, når manden selv er jurist. Det er ren ønsketænkning«.

Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs, afviste statsretsekspertens kritik:

»Jeg har jo talt overordnet politisk. Det gør alle politikere. Det er kun, når ræverøde journalister, landsforrædere og feltmadrasser i mediebranchen virkelig hader nogen, at de begynder at spørge efter, hvordan detailreguleringen skal foregå«.

(Berlingske)





Lederskribent David Rehling, Information, så en mulighed for, at »rædselsklovnen« Rasmus Paludans ekstreme tilgang til udlændingepolitik kan få andre partier til at besinde sig i valgkampen:

»Og hvis denne besindelse giver sig udtryk i, at partier, der ellers havde tænkt sig at give den fuld gas på udlændingepedalen, sagtner og dæmper sig for at tydeliggøre en forskel fra Paludan ... jamen, så har rædselsklovnen jo ligefrem gjort nytte«.

Folketingskandidat Lars Vestergaard fra DF mente, at Notre Dame-branden var en islamistisk terrorhandling, selv om foreløbige undersøgelser snarere tyder på en elektrisk kortslutning:

»Kulminationen på længere tids hærgen af franske kirker fandt sted med nedbrændingen af Notre Dame-katedralen i Paris. Alt tyder efter min mening på, at det IKKE var et uheld, men myndighederne ville ALDRIG kunne fortælle det«.

Rektor Søren Brøndum fra Herning Gymnasium, som modtog en klage over to elever, der til en fest havde farvet sig sorte i ansigterne for at ligne Michelle og Barack Obama, vil ikke lave retningslinjer for udklædning:

»Jeg opstiller ikke et forbud som det, man har set på universiteterne. Det er unge mennesker, vi har med at gøre. De skal have lov til at udfolde sig.«

(Jyllands-Posten)





