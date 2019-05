It's hard to be a nissemand: Løkkes socialdemokratiske julelege skabte uro i tumlerummet på Blå Stue

Sagt i ugen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, luftede muligheden for en regering med deltagelse af hans eget parti og Socialdemokratiet:»«

»Hvis jeg kun kan blive statsminister med støtte fra den yderste højrefløj, så vil jeg hellere afsøge muligheden for en bred regering hen over midten. Danmark er bedre tjent med at bygge broer hen over midten end at lade yderfløjene rive fundamentet for vores samfund ned«.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kunne ikke se en SV-regering for sig:

»Selv om Lars Løkke lyder lidt mere socialdemokratisk i denne valgkamp, må man se på, hvad han har gennemført. Han har forspildt muligheden for at udbygge vores velfærdssamfund og skåret næsten ni milliarder kroner på vores unges uddannelse«.

Politisk kommentator og tidligere konservativ minister Hans Engell kaldte statsministerens tanker om en SV-regering for »et selvmål af de helt store«:

»I årevis har Løkke ikke bestilt andet end at rakke ned på Mette Frederiksen og S. Findes der nogen, som tror på, de to ville kunne finde sammen i et regeringssamarbejde? Det er helt på Månen«.

Administrator Hannin El-Khatib fra facebookgruppen ’Muslimer til stemmeboksene 2019’:

»Hver gang man tænder for tv’et, er der ni ud af ti gange en kritik af indvandrere, og så skal man begynde at forsvare, at man er indvandrer. Derfor er mange holdt op med at forholde sig til politik. Det har så bare den konsekvens, at man får mindre og mindre indflydelse«.

Den tidligere konservative minister og EU-klimakommissær Connie Hedegard gik i rette med statsminister Lars Løkke Rasmussen, som forleden sagde, at Danmark »har den grønne førertrøje på«, fordi vi kun står for 0,1 procent af det globale CO 2 -udslip:

»Men hallo! I virkeligheden har vi hver for sig et af de højeste CO 2 -aftryk i verden. Pr. indbygger ligger vi helt i front, hvad angår at skabe problemer«.

Folketingsmedlem Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, forklarede, hvorfor han havde indrykket en valgannonce på pornositet Pornhub:

»Data viser, at mange danskere ser porno. Og vi skal jo være der, hvor danskerne de er. Og så kunne vi jo tilmed gøre det på en sjov måde. Vi synes selv, det er ret sjovt«.

Iben Nagel Rasmussen, datter af den afdøde digter Halfdan Rasmussen, ærgrede sig over, at Gyldendal i en ny udgivelse har udeladt otte af hendes fars digte, fordi de indeholder ord som ’negerdukke’ og ’hottentot’:

»Som jeg ser det, så er det langt bedre at forklare børnene, hvor ordene kommer fra, og hvorfor man ikke bruger dem i dag. Det er historie. Ordene forsvinder jo ikke, bare fordi man udelader dem i en bog«.

