Omsider lidt drama: Storhedsvanvid for let øvede, da Morten Østergaard boykottede gruppearbejdet

Første uges regeringsforhandlinger gik rigtig godt, sagde kongelig undersøger Mette Frederiksen inden det dramatiske mellemspil med de radikale:

»Det er lidt ligesom at bygge Lego sammen med sine børn. Der kommer flere og flere brikker på, og til sidst begynder et hus at vise sig«.

(tv2.dk)

Den radikale leder, Morten Østergaard, forklarede, at hans parti var blevet væk fra onsdagens regeringsforhandlinger, fordi Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF havde annonceret en reduktion af Danmarks CO 2 -udslip med 70 procent, selv om partierne havde lovet hinanden, at de ikke ville offentliggøre delaftaler, før økonomien var på plads:

»Man løber ikke om hjørner med os«.

(Ritzau)



Den tidligere konservative leder Bendt Bendtsen kommenterede regeringsforhandlingerne og kom med en advarsel til Morten Østergaard:

»Jeg tror, at de radikale skal passe en lille smule på med den konfrontatoriske stil oven på Thorning-regeringen, hvor der blev lagt så meget arm, at det blev gift for resten af tiden«.

(tv2.dk)

Professor Kirsten Halsnæs, som har været medlem af FN’s klimapanel siden 1993, advarede regeringen imod at skræmme danskerne i bestræbelserne på at sænke landets CO2-udslip med 70 procent i 2030:

»Hvis man begynder at tale om, at folk ikke må spise kød, eller at landbruget ikke må eksportere, tror jeg, at man skader sagen mere, end man gavner den«.

(Jyllands-Posten)

Debatredaktør Pierre Collignon kritiserede i Berlingskes ledende artikel blå blok for at have beskyttet udlændingeminister Inger Støjberg imod en uvildig undersøgelse, efter at hun havde beordret sine embedsmænd til at skille ægtefæller ad i asylcentrene:

»I dag må man slå fast, at den borgerlige reaktion var en fejl. Når der opstår tvivl om en ministers forhold til loven, må vi søge efter sandhed og retfærdighed uden at lade os bremse af partipolitiske hensyn«.

(Berlingske)

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, om domstolenes holdning til politiets teleoplysninger, efter at mange af dem har vist sig at være mangelfulde:

»Fremover vil man nok lige kigge over brillekanten og sige ’er det nu rigtigt?’. Vi får nok lidt mere diskussion om teleoplysningerne, end vi har haft før. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at man vil bruge teledata igen, for det er og bliver et godt bevis«.

(Information)

26-årige Anne Sørensen om den 40 år ældre rockveteran Peter A.G. Nielsen, efter at Gnags havde væltet Northside-festivalen i Aarhus:

»Han er sin egen og giver en fuck for, hvad andre tænker om ham. Han står og danser, som ingen andre danser på en scene. Han har så meget sjæl«.

(dr.dk)

