Venstrefolk i hele landet var klar med høtyve og fakler, da det store opgør blev aflyst igen

Sagt i ugen

DR’s politiske korrespondent Christine Cordsen om Venstres næstformand, Kristian Jensen, efter at medlemmer af partiets folketingsgruppe havde krævet hans afgang:

»Han lignede en mand, der havde fået prygl af de to stærke mænd i Venstre, Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen«.

(dr.dk)

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, benyttede sommermødet i sin stærkt reducerede folketingsgruppe til at stille krav til Lars Løkke:

»Hvis vi skal lægge kræfter i et borgerligt samarbejde, skal vi vide, hvem vi gør det med. Det kræver knofedt og hårdt arbejde. Hvis Løkkes intention er at smutte, hvis nogen ringer med et job om et eller to år, vil vi gerne vide det«.

(Jyllands-Posten)

Statsminister Mette Frederiksen om bombesprængningen, der rev facaden af Skattestyrelsens bygning i København:

»Det her er meget voldsomt. Det er det for beboerne, naboerne og dem, der var omkring på Østerbro. Det er det for medarbejderne i Skattestyrelsen, hvis arbejdsplads er blevet ødelagt. Og det mener jeg sådan set også, at det er som samfund, for det er et under, at der ikke er nogen, som er kommet alvorligt til skade«.

(Ritzau)

Frederick Brennan, grundlægger af internetforummet 8chan, som bruges flittigt af hvide nationalister – og af terrorister som gerningsmanden til massedrabet i El Paso, Texas:

»Luk siden. Den gør ikke verden noget godt. Den er fuldstændig negativ for alle på nær de brugere, der er der. Og ved du hvad? Den er også negativ for dem. De ved det bare ikke«.

(New York Times)

Morten Skovgaard, som har taget initiativ til at hente en 6 meter høj ballon, der forestiller Donald Trump som baby, til København i anledning af det amerikanske præsidentbesøg i begyndelsen af september:

»I Danmark har vi en rigtig god tradition for satire og magthaverkritik. Der skriver ballonen sig meget godt ind i vores måde at gøre det på«.

(Ritzau)

Jørgen Carlsen, formand for højskolesangbogsudvalget, om sangen ’Ramadan i København’, som »har rigtig gode odds« for at blive optaget i bogen:

»Meget poetisk giver den et indblik i en livsforståelse, nogle danskere har«.

(Jyllands-Posten)

Folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance forsøgte at forestille sig, hvordan Isam B.’s ramadansang var blevet udvalgt til Højskolesangbogen:

»Man ser for sig, hvordan en flok velmenende kulturradikale bliver enige med sig selv om, at de skal være mangfoldige og moderne. Og derfor skal der selvfølgelig være en ramadansang, man kan synge efter frikadellerne, og inden man går i gang med aftenforedraget, rødvinen og Josefine fra Svendborg«.

(Facebook)

