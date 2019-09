Der røg Lars Løkke Rasmussen sgu!

Sagt i ugen

Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Midtjylland, havde ligesom sine partifæller fået nok af den interne ballade i partiet og forlangte, at både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trækker sig fra deres poster:

»Der skal fejes og strøs sand, som vi siger på landet«.

(TV 2 Nyhederne)

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, foretrak det pyromane billedsprog, da han skulle beskrive det interne partioprør imod hans lederskab:

»Når det slår gnister, kan man jo vælge, om man vil puste til dem og sætte ild til alting, eller om man vil slukke gløderne«.

(’Lippert’, TV 2 News)

Twitterbruger Daniel Nikulin syntes, at Lars Løkkes situation bedst kunne beskrives med en analogi fra sportsverdenen:

»Hvis det her var en fodboldkamp, så var det nu, den aldrende stjerne havde opdaget, at han var ved at blive udskiftet, og han var begyndt at trække lidt på det ene ben og massere det, så han kunne få en ærefuld udskiftning på grund af en skade og blive klappet af banen«.

(Twitter)

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen prøvede at forestille sig, hvordan den tidligere statsminister tænker i sin nuværende situation:

»Set udefra synes Lars Løkke Rasmussen med sin legendariske stædighed og sin sammenbidte vilje til magt at være nået til det farlige punkt, hvor han tror, at han er uundværlig. I sin egen selvopfattelse har han – med alt, hvad han har udrettet for partiet – retten til at fortsætte som leder«.

(Berlingske)

Tidligere minister og folketingsformand Bertel Haarder meldte sig blandt tilhængerne af en ny ledelse i Venstre:

»Selv hører jeg til de mange tavse gruppemedlemmer, der mener, at den langvarige strid er helt uholdbar i længden, og at et formandsskifte forhåbentlig kan bringe afklaring og fred«.

(Facebook)

Et ’kasseeftersyn’ har afsløret, at der mangler 3,5 milliarder kroner i statskassen i forhold til V-LA-K-regeringens opgørelser, meddelte finansminister Nicolai Wammen:

»Den tidligere regering har efterladt sig et spor af ubetalte regninger og vigtige uløste opgaver. Løkkes regering har ikke udvist rettidig omhu«.

(Jyllands-Posten)

Jyllands-Postens lederskribent mente, at Nicolai Wammen løj og blev afsløret af sit kropssprog:

»Metoden med, at en ny regering laver en statusopgørelse og herefter straks bebrejder forgængerne at have efterladt de offentlige kasser i en miserabel forfatning, er ingenlunde af ny dato. Borgerlige regeringer har gjort det samme, hvilket ikke undskylder noget. Tværtimod fremmer det politikerleden, da manøvren er så gennemskuelig, og fordi Danmark nu har fået en finansminister, der ikke kan stjæle en brugt vingummibamse uden at rødme resten af livet«.

(Jyllands-Posten)





