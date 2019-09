Helt pip: Platuglerne får transportfradrag, når de flyver til Danmark

Sagt i ugen

’Insideren’ – anonym amerikaner, der modtog 100.000 dollar som det første afkast efter at have investeret 1.000 dollar i en ’pensionsordning’ hos svindlerne, der lænsede Skat for milliarder:

»De forklarede mig aldrig, hvad det præcis var, de gjorde. Så jeg følte bare, at jeg havde vundet i lotto«.

(Politiken/TV2)





Juraprofessor Eva Smith om forliget, hvor folkene bag ’Det Store Skattetyveri’ fik lov at trække deres udgifter fra, inden de betalte tilbage til statskassen:

»Det vil svare til, at en mand bryder ind i en villa og tager 20.000 i et pengeskab. Han bliver arresteret, og ejeren vil gerne have de 20.000 tilbage. Men tyven siger: »Det kan du ikke få, for jeg har købt en skærebrænder, der kostede 2.000, og desuden har jeg talt med en ekspert i, hvordan man stopper din tyverialarm, og han ville have 4.000. Der var en, der holdt vagt for mig, han vil have 3.000, så det beløb skal jo også trækkes fra. Jeg har faktisk kun fået 11.000, men dem kan du få tilbage«. Det er absurd«.

(Politiken/TV2)



Demokraten Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, varslede en straffesag imod præsident Trump efter offentliggørelsen af hans telefonsamtale med Ukraines præsident:

»Præsidentens handlinger udgør en alvorlig krænkelse af USA’s forfatning. Præsidenten må drages til ansvar. Ingen står over loven«.

(cnn.com)



Præsident Donald Trump talte med amerikanske FN-ansatte om den person i Det Hvide Hus, der havde sladret om telefonsamtalen:

»Jeg vil gerne vide, hvem den person er, for han er jo tæt på at være spion. I ved godt, hvad vi plejede at gøre med spioner og forrædere i gamle dage, ikke? Dengang håndterede vi det lidt anderledes, end vi gør nu«.

(New York Times)

Den britiske premierminister, Boris Johnson, i debat i Underhuset, som han forgæves havde forsøgt at sende på ferie under Brexit-forhandlingerne:

»Vælgerne bliver holdt som gidsler af dette zombie-parlament og denne zombie-opposition«.

(euronews.com)



16-årige Greta Thunberg i tale til FN’s klimakonference, hvor hun anklagede verdens beslutningstagere for at have stjålet hendes barndom:

»Vi er i begyndelsen af en masseudryddelse, og det eneste, I kan tale om, er penge og eventyrhistorier om evig økonomisk vækst. Hvor vover I?«.

(Flere medier)



Direktør Torben Möger Pedersen, deltog i klimakonferencen med et løfte om, at danske pensionsselskaber i det næste årti vil investere 350 milliarder kroner i grønne projekter:

»Det er en misforståelse, hvis man opfatter den grønne omstilling som en byrde med afsavn. Danmark har meget store eksport- og forretningsmuligheder, og vi kommer til at give medlemmerne gode afkast«.

(Berlingske)

