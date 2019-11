Ud over stepperne med Simon Emil: Fremad mod nye nederlag sammen med de andre blå smølfer

Sagt i ugen

De konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, om det nye liberale parti, Fremad:

»Det var bestemt ikke sådan, at jeg vågnede op i morges og tænkte: ’Gud, hvor har vi brug for et ekstra borgerligt parti i Danmark ud over de fem, vi har i forvejen’, og jeg har lidt svært ved at se, hvor der er en særlig plads til dem i dansk politik«.

(Ekstra Bladet)

Mens borgerlige lederskribenter var skeptiske, tog chefredaktør Christian Jensen bedre imod det nye parti i Politikens leder:

»Danmark savner i den grad et internationalt orienteret, humanistisk tænkende og EU-begejstret borgerligt parti«.

(Politiken)

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner om sin nuværende holdkammerat Viktor Fischer fra FC København i ny bog:

»Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig til VM«.

(Bogen ’Begge sider’)

Viktor Fischer havde ingen kommentarer til ovenstående, fordi han ikke havde læst Bendtners bog:

»Jeg skal lige være færdig med Johannes V. Jensens samlede digte først«.

(Ekstra Bladet)





Formand Caroline Heide-Jørgensen fra Radio- og tv-nævnet kommenterede dabudbuddet, som Radio Loud overraskende vandt foran Radio24syv:

»Vi mener, vi har gjort det, vi skal. Vi har ikke haft anledning til at ændre vores afgørelse«.

(Jyllands-Posten)

Christel Schaldemose, socialdemokratisk europapolitiker, om den EU-støttede tyrkiske rapport, der udnævner Danmark til et islamofobisk land:

»Vi er så at sige med til at betale for en rapport, der spreder løgne og propaganda om os selv«.

(Jyllands-Posten)

USA’s præsident, Donald Trump, bekræftede, at han har flyttet sin privatadresse fra Manhattan til Florida:

»Jeg er blevet behandlet virkelig dårligt af de politiske ledere i både byen og delstaten New York. Der er ikke mange, der har fået en dårligere behandling end mig«.

(The New York Times)

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, bifaldt præsidentens flytning:

»Mr. Trump har alligevel aldrig betalt skat i New York. He’s all yours, Florida«.

(THe New York Times)

Digteren Yahya Hassan, som for tiden er indlagt på en psykiatrisk afdeling, udsendte uden varsel sin anden digtsamling, hvor han blandt andet opsummerer sit liv siden debuten i 2013:

»DA JEG GIK I JAKKESÆT TIL DAGLIG/ SAGDE DE AT JEG SKULLE GÅ I NOGET ANDET/ DA JEG BEGYNDTE AT GÅ MED SKUDSIKKER VEST OG PISTOL/ SAGDE DE AT JEG SKULLE GÅ I JAKKESÆT IGEN/ MEN SÅ BEGYNDTE JEG AT GÅ I FÆNGSELSTØJ/ DET SIDDER TRODS ALT BEDRE END LIGKLÆDER«.

('Yahya Hassan 2')





