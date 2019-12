»Hvis jeg havde et image som Blackstone, ville jeg også overveje at skifte navn til Keld Heick«

Sagt i ugen

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, efter at nationale test havde vist endnu et dyk i danske skoleelevers læsefærdighed:

»Det er fuldstændig basalt, at når man er færdig med folkeskolen, så skal man have de her fuldstændig grundlæggende kompetencer på plads og selvfølgelig kunne både læse og regne. Det er bekymrende, at resultaterne går den forkerte vej«.

Docent Mette Vedsgaard Christensen fra VIA University College hæftede sig ved, at de nedslående testresultater kommer på trods af en massiv indsats for at forbedre skoleelevernes læseevner:

»Vi må spørge os selv, om vi har haft et skævt syn på, hvad læsning er. Det er ikke bare en færdighed, men også noget man gør, fordi man er nysgerrig og hygger sig med det. Hvis vi skal blive bedre læsere, så skal det være noget, man forbinder med samvær og glæde, ikke bare noget, man skal være dygtig til. Vi skal have flere til at læse af lyst«.

Chief operational officer Kenneth Ohlendorff forklarede, hvorfor ejendomsselskabet 360 North, som ejes af den amerikanske kapitalfond Blackstone, har skiftet navn til Kereby:

»Vi vil med det nye navn signalere, at vi kerer os om vore kunder, lejerne«.

Peer Ebbesen Skov, forsker ved Rockwool Fonden, om undersøgelse, der viste, at danskere bedre kan acceptere, når landsmænd arbejder sort, end når udlændinge gør det:

»Forklaringen er måske, at mange tænker, at en dansk håndværker har en fastere tilknytning til det danske arbejdsmarked og over et livsforløb nok skal få betalt sin del til skattevæsenet, mens østeuropæerne tager hjem igen og netop ikke betaler skat i Danmark igennem et helt arbejdsliv«.

Senioranklager Sidsel Klixbüll plæderede for maksimumstraf, seks års fængsel, til de tre mænd, som Københavns Byret fandt skyldige i at have forsynet Islamisk Stat med droner:

»Hvis de tiltalte ikke havde leveret det her udstyr, ville Islamisk Stat ikke have haft øjne i luften. De har reelt styrket Islamisk Stats virke. Jeg kan faktisk næsten ikke se, hvordan man kan fremme en terrorvirksomhed mere«.

Chefredaktør Mette Østergaard, Berlingske, om ministres manglende lyst til at stille op til interview og svare på kritiske spørgsmål:

»Medierne agerer på borgernes vegne. Derfor vil vi have svar fra politikerne på andet, end hvad de godt kan lide at spise til morgenmad, mens de sidder i en blød sofa i et velbelyst tv-studie«.

Entertaineren Niels Hausgaard kaldte black friday for »et gustent tiltag«:

»Jeg holder mig væk. Der er alt for meget trængsel, og jeg er en elendig forbruger. Jeg bliver hjemme og ser ’Bagedysten’«.

