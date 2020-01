Ole Rasmussen: Hvem fa’en kan finde på at købe klimakreditter af en konkursartist, der hedder Peter Alexander Lexander?

Sagt i ugen





Tidligere formand for klimarådet Peter Birch Sørensen om ’klimakreditter’ fra træplantningsprojektet Our Climate, som danske Peter Alexander Lexander har været involveret i:​​​​​​​​​​

»Certifikatet er lavet så snedigt, at det ser ud, som om der er en professionel uafhængig tredjepart, der har været inde at verificere, at det rent faktisk bidrager til at reducere CO 2 -udledningerne. Men det er den samme virksomhed, som har kontrolleret sig selv. Det ser umiddelbart meget professionelt ud, så hvis man er en tillidsfuld kunde, så kan jeg godt forstå, at man har ladet sig snyde. For det er det, der er tale om«.​​​​​​​​​​

(Politiken)​​​​​​​​​​

Zeinab Suleimani henvendte sig direkte til USA’s præsident Trump, da hun talte ved bisættelsen af sin far, den iranske general Qassem Suleimani, der i sidste uge blev dræbt ved et amerikansk droneangreb i Bagdad:​​​​​​​​​​

»Din onde plan om at drive en kile ind imellem Irak og Iran er mislykkedes og har blot fået de to nationer til at rykke historisk tæt sammen i deres fælles evige had til USA«.​​​​​​​​​​

(cnn.com)​​​​​​​​​​

Lektor Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet, om det iranske hævnangreb på Al-Asad-basen i Irak, som både den amerikanske og den danske regering fik flere timers forvarsel om:​​​​​​​​​​

»Det siger jo lige præcis, at iranerne gjorde alt, hvad de kunne, for at undgå at slå nogen ihjel. Iran har på den ene side behov for at sende et signal om, at de ville hævne sig, men de ønsker på den anden side ikke at udløse en stor krig«.​​​​​​​​​​

(TV 2 Nyhederne)​​​​​​​​​​

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen om konsekvenserne af USA’s drab på den iranske general:​​​​​​​​​​

»Nu åbnes en sluseport for, at andre, mindre demokratiske regimer kan gøre det samme. Det er pludselig blevet mere legitimt at udføre snigmord på andre landes militære og politiske ledere«.​

(Berlingske)​​​​​​​​​​

USA’s præsident, Donald Trump, sagde ikke, hvilke lande i Mellemøsten han gerne så som medlemmer af Nato, men han havde fundet på et navn til den nye alliance: ​​​​​​​​​​

»Det kaldes Nato-ME (Middle East, red.). Hvilket smukt navn. Jeg er god til navne.«​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​

Justitsminister Nick Hækkerup, efter at Europarådets komité til forebyggelse af tortur havde kritiseret forholdene på Udlændingecenter Ellebæk:​​​​​​​​​​

»Grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, og hvor det ikke skal være rart at være. De, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark«.​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​

Samsøs hollandskfødte borgmester, Marcel Meijer (Socialdemokratiet), som har fået dansk statsborgerskab og derfor i princippet skal give hånd til sig selv ved den lovbefalede ceremoni på rådhuset:​​​​​​​​​​

»Det har vi grint meget ad og spekuleret rigtig meget over, og vi ved faktisk ikke helt, hvordan vi gør. Jeg tror heller ikke, at vi i kommunerne har fået nogen vejledning til, hvordan vi gør i sådan en situation«.​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​





