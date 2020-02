Ole Rasmussen: Donald Trump glødede af orangefarvet skadefryd, da hans modstandere ikke kunne finde ud af at tælle stemmer op

Sagt i ugen

USA’s præsident, Donald Trump, mens Det Demokratiske Parti forsøgte at få styr på stemmeoptællingen i Iowa:

»Det demokratiske primærvalg er en total katastrofe. Fuldstændig ligesom dengang, de styrede landet«.​​​​​​​​​​​

(Twitter)​​​​​​​​​​​

​

Debatredaktør Gail Collins, The New York Times, efter at præsident Trump var blevet frikendt for magtmisbrug af et republikansk flertal i Senatet: ​​​​​​​​​​​

»På den korte bane ser det ud til, at han undgår at blive straffet for sine utrolige misgerninger. Jeg har dog et lille håb om, at der inden valget bliver afsløret en eller anden ny nederdrægtighed, som gør det klart for selv hans tilhængere, hvor beskidt og korrupt hans regime er«.​​​​​​​​​​​

(The New York Times)​​​​​​​​​​​

​

Sanford Levinson, professor i jura og statskundskab ved University of Texas:​​​​​​​​​​​

»Den eneste kontrolmekanisme, vi har med Trump efter frifindelsen, er hans eget parti. Medmindre de er villige til at sætte foden på bremsen og disciplinere ham, kan han fremover gøre, hvad han vil«.​​​​​​​​​​​

(Information)​​​​​​​​​​​

​

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, som rev sit eksemplar af talen i stykker, efter at præsident Trump havde redegjort for nationens tilstand:​​​​​​​​​​​

»Den tale havde intet med nationens tilstand at gøre. Den handlede om hans sindstilstand«.​

(The New York Times)​​​​​​​​​​​

​

Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen Neel Gjertsen, om situationen i Alternativet efter valget af Josephine Fock som ny leder:​​​​​​​​​​​

»Alternativet ligner ikke et parti, som er færdigt med hverken de interne kampe eller kampen imod spærregrænsen«.​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​​

​

Statsminister Mette Frederiksen, da hun blev spurgt, hvordan hendes plan om at halvere Rigspolitiet stemmer overens med, at politiet i stigende grad kæmper mod organiseret kriminalitet, international terror og it-kriminelle:​​​​​​​​​​​

»Jeg er enig i, at den organiserede kriminalitet kræver noget helt andet end tidligere. Men når en 14-årig bliver gennembanket på vej hjem fra skole, hvad så? For det menneske er det fuldstændig ødelæggende, og derfor er et tilstedeværende politi afgørende«.​​​​​​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​​​​​​

​

Per Martin Petersen, formand for de 800 akademikere i Rigspolitiet, om statsministerens plan:​​​​​​​​​​​

»Der er en række opgaver, man fortsat vil løse på tværs (af de lokale politikredse, red.) Derfor er der noget, der ikke hænger sammen, når hun bare kommer og siger, at hun vil save Rigspolitiet midt over«.​

(Berlingske)​​​​​​​​​​​

​

En anonym ’vanvidsbilist’ havde ikke tænkt sig at ændre adfærd, selv om regeringen nu foreslår at konfiskere biler – også leasede – fra personer, der kører hensynsløst:​​​​​​​​​​​

»Jeg er mig, og jeg lever i nuet, så jeg er røvligeglad med, hvordan man må køre og ikke køre«.​​​​​​​​​​​

(TV 2 Nyhederne)​​​​​​​​​​​

