Vi er truet af vand, virus og flygtningestrømme: Lad os nu for fanden få pisket en stemning op!

Den syriske flygtning Khaled Rojabi, som forgæves havde forsøgt at komme ind i Grækenland, efter at Tyrkiets præsident havde erklæret »porten til Europa« for åben:

»Det giver ingen mening at prøve. Tyrkerne lyver for os, grækerne banker os, og medierne filmer det hele til tv«.​

EU-ordfører Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti noterede sig »et opsigtsvækkende stemningsskifte«, siden hans partifælle Kenneth Kristensen Berth i 2016 blev fordømt for at sige, at flygtningebåde i Middelhavet om nødvendigt måtte mødes med varselsskud:​​​​​

»I dag skyder grækerne, og ingen protesterer«.​

(Weekendavisen)​​​​​

Udenrigsminister Jeppe Kofod efter EU-møde om flygtninges og migranters stormløb mod EU’s ydre grænse, som syntes iværksat af Tyrkiets præsident:​​​​​

»Vi vil ikke ligge under for den afpresning fra Erdogans side. Det er fuldstændig utilstedeligt og urimeligt, at han sender mennesker mod en grænse, der er lukket«​​​​​

(Ritzau)​​​​​



Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, opfordrede befolkningen til at være skarpe på hygiejnen i dagligdagen for at undgå yderligere spredning af coronavirus:​​​​​

»Vi har alle sammen et ansvar for at forhindre, at smitten spredes til de ældre og de svage«.​​​​​

(TV2 News)​​​​​



Socialpædagog Jan Hansen, som har samlet et halvt års forråd i sit hjem, så han og familien kan klare sig igennem krige, katastrofer og epidemier:​​​​​

»Jeg tror ikke på, at vi som almindelige borgere bliver prioriteret, hvis det går virkelig galt. Det drejer sig om at kunne komme helskindet igennem«.​​​​​

(Information)​​​​​



Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, om de demokratiske primærvalg i USA, hvor kandidaterne i denne uge trak sig på stribe, så det nu kun er Joe Biden (77 år) og Bernie Sanders (78 år), der har mulighed for at udfordre republikaneren Donald Trump (73 år):​​​​​

»Efter en periode med kaotiske opbrud, inspirerende aktioner og nye vilde ideer ender det med, at de gamle mænd tager magten. Det er næsten som i Sovjetunionen«.​​​​​

(Information)​​​​​



32-årige Samina Hayat, der i Københavns Byret stod tiltalt for at have modtaget 37,2 millioner kroner af de penge, som hendes mor, Britta Nielsen, svindlede sig til i Socialstyrelsen:​​​​​

»Min mor står for al min økonomi. Jeg har ikke styr på, hvad der går ind og ud«.​

(Jyllands-Posten)​​​​​



Lektor Signe Mellemgaard, Københavns Universitet, anlagde et kulturhistorisk blik på fænomenet klimaskyld:​​​​​

»Engang tænkte man, at det var Guds straf, og at vi havde gjort noget forkert, når der var en meget streng vinter. I dag er det blevet en konstant erindring til os om, at vi har handlet forkert, når vi ser, at forårsblomsterne kommer op af jorden alt for tidligt«.​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​

