Luk nu de tyskere ind, så vi kan få nogle penge i kassen!

Sagt i ugen

Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre og tidligere sundhedsminister, om statsministerens lancering af »en ny teststrategi« for coronavirus:

»Det nye er, at regeringen nu lover, hvad regeringen har lovet i forvejen, men bare ikke har leveret på«.​​​​​​​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​​



Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, om den nye styrelse, som regeringen vil oprette for at koordinere beredskabet mod epidemier:​​​​​​​​​​​

»Hvor ligger ekspertisen i Justitsministeriet til indkøb og lagerføring af værnemidler? Jeg har svært ved at se rationalet bag den nye styrelses placering, og derfor kan jeg ikke se det som andet end en begmand til de sundhedsfaglige myndigheder«.​​​​​​​​​​​

(Politiken)​​​​​​​​​​​



Den radikale kulturordfører, Zenia Stampe, inden statsminister Mette Frederiksen sidst på ugen erklærede sig villig til at overveje en tidligere åbning af museer og andre kulturinstitutioner:​​​​​​​​​​​

»Har Socialdemokratiet fuldstændigt opgivet kulturen? Består deres vinderformular af velfærd og arbejdspladser, og så må ånden flyve ud af vinduet? Kan de ikke se, at selv med bugnende indkøbsvogne og en hær af varme hænder så vil vi for altid være ufri og forarmede, hvis ånden har forladt os?«​

(Facebook)​​​​​​​​​​​



Jytte Hvidsø Winther, Frederiksberg, mente, at besøgsforbuddet på danske plejehjem havde kostet livet for hendes mand, Jørgen Winther, som led af Alzheimers:​​​​​​​​​​​

»Jørgen døde af sorg, og det hører ingen steder hjemme, at vi som pårørende ikke har kunnet se vores kære udenfor, så de i det mindste vidste, at vi ikke havde forladt dem. Min mand måtte have troet, at jeg svigtede ham, og det vil følge mig og præge mig resten af livet.«​​​​​​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​​​​​​



Trods afsløringer af konkursrytteri og høj værdisættelse af dyrene fortrød fødevareminister Mogens Jensen ikke statens køb af fire elefanter fra Cirkus Arena:​​​​​​​​​​​

»11 millioner kroner er mange penge, men det er den pris, vi måtte give for at kunne sikre dem en ordentlig velfærd i årene fremover. Det tror jeg også, at mange danskere glæder sig over«.​​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​​

Rektor Søren Hindsholm fra Nørresundby Gymnasium & HF, som inviterede 250 elever og lærere til fejring af årets afgangselever efter at have taget bestik af den lokale udvikling i coronasmitten:​​​​​​​​​​​

»Det er jo efterhånden nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona«.​​​​​​​​​​​

(Nordjyske)​​​​​​​​​​​



Professor Frederik Stjernfeldt, forfatter til bogen ’Dit opslag er blevet fjernet – Techgiganter og ytringsfrihed’, om Facebooks nye panel imod fake news, der blandt andre har fhv. statsminister Helle Thorning-Schmidt som medlem:​​​​​​​​​​​

»At overlade til et firma som Facebook at trække grænsen mellem sandt og falsk, svarer jo lidt til at lade mafiaen selv vælge, hvilke forbrydelser man vil anklages for«.​​​​​​​​​​​

(Weekendavisen)​​​​​​​​​​​

