Vi har fået bedre vilkår for vores prøveløsladelse. Men vi risikerer at ryge ind igen, hvis vi ikke vasker hænder

Sagt i ugen

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital, om den udvidede genåbning af det danske samfund:

»Det er nu, befolkningen virkelig skal stå sammen. Nu er der alle chancer for, at smitten spreder sig, for nu er der åbent for alle sluser på nær natklubber og større forsamlinger. Nu må det stå sin prøve, om vi kan stå sammen«.

(Berlingske)

Margaret Harris, talskvinde for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, gjorde status over coronasmitten:

»Vi er midt i en storm. Europa har gjort et fantastisk godt stykke arbejde, men andre steder i verden ser vi en enorm acceleration med store udbrud. Så der ligger stadig et stort arbejde foran os«.

(tv2.dk)

EU-ordfører Jan E. Jørgensen, Venstre, efter at udenrigsminister Jeppe Kofod havde fået en næse for de ubrugelige respiratorer, som Danmark sendte til det italienske sundhedsvæsen:

»Det brænder i et naboland, og så sender vi en vandkande afsted med hul i bunden. Det ligner ikke noget. Jeg er flov over den danske regerings bidrag«.

(dr.dk)

Lykke Sørensen, tidligere afdelingschef i Udlændingeministeriet, da hun blev afhørt i kommissionen, der undersøger Inger Støjbergs embedsførelse:

»Det er ikke hver dag, en afdelingschef skal sidde med mange mennesker til stede og sige til ministeren, at hun kan sige, hvad hun vil, og skrive, hvad hun vil, men danske myndig­heder skal overholde reglerne«.

(Ritzau)

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, om baggrunden for retssagen, hvor tidligere hærchef H.C. Mathiesen blev idømt 60 dages fængsel for at have fremmet sin kærestes karriere i forsvaret:

»Det er måske udtryk for, at man forsøger at rydde op og få fat i de sager, der ligger, så der bliver sendt klare signaler om, at den slags ikke går, uanset hvor man er i systemet«.

(Jyllands-Posten)

Den amerikanske politiske kommentator Charles M. Blow opsummerede den amerikanske præsidents problemer under coronakrisen:

»Trump har forsøgt at gøre, hvad han han altid har gjort: opfinde en alternativ virkelighed, lyve, give andre skylden og prale, fralægge sig ansvaret og erklære sig selv som sejrherre. Men det virker simpelthen ikke, når coronavirussen på et par måneder har krævet flere amerikanske liv, end Vietnamkrigen gjorde på 10 år, samtidig med at millioner af amerikanere står uden job«.

(The New York Times)

42-årige Amina Sardar, som har valgt at forlade islam, fordi hun ikke føler, at muslimer får fuldt udbytte af deres jordiske liv:

»De har travlt med, at deres efterliv kommer til at være rigtigt smukt, hvilket de intet ved om. Og derfor lever de ikke i denne verden, som er så smuk. Jeg har ondt af de muslimer, der går rundt og begrænser sig selv«.

(Jyllands-Posten)

Vis mere