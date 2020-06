Dagen, hvor danskerne blev genforenet med Fleggaard, Calle og Mutter Poetzsch

SAGT I UGEN

Finansminister Nicolai Wammen angav »tekniske årsager« som forklaring på, at de indefrosne feriepenge, der skal udbetales som en del af regeringens ’sommerpakke’, først vil stå på lønmodtagernes konti om fire måneder:

»Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober«.

(Ritzau)

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og politik, om Testcenter Danmark, som har brugt omkring 1 milliard kroner på at teste danskere for coronavirus – svarende til godt 600.000 kroner pr. positiv test:

»Udadtil viser man, at man gør noget, og det har en symbolværdi, som kan være væsentlig. Men det ligger jo i ordet symbolværdi, at det ikke er sikkert, det har nogen anden værdi«.

(Information)

Formanden for Lungeforeningen, speciallæge Torben Mogensen, efter at mindst én deltager i Black Lives Matter-demonstrationen i København havde vist sig at være smittet med covid-19:

»Det var det, vi frygtede. Man må bede til Vorherre, eller hvem man nu beder til, om, at vedkommende ikke har smittet andre. Som jeg tidligere har sagt, synes jeg, at det var en dårlig idé med demonstrationen«.

(Berlingske)

Direktør Katia K. Østergaard fra Horesta (organisation for hoteller og restauranter) undrede sig over, at regeringen stadig kræver seks døgns overnatning, før turister kan få adgang til Danmark:

»Det er dybt beklageligt, at vi med den ene hånd lukker op mod verden og med den anden lukker ned for hotellerne«.

(Politiken)

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om antiracistiske demonstranters fokus på fortidsminder:

»Republikken fjerner intet spor, intet navn fra sin historie. Den glemmer ikke et eneste af sine værker, den afmonterer ikke en eneste statue«.

(Politiken)

Tidligere justitsminister Søren Pind fortalte Instrukskommissionen, at han havde givet statsminister Lars Løkke Rasmussen et praj om, at om udlændingeminister Inger Støjbergs indsats mod ’barnebrude’ var i strid med loven:

»Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret for det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring«.

(Ritzau)

Psykolog og forfatter Svend Brinkmann kommenterede tilsyneladende Inger Støjberg-sagen – eller ’barnebrudssagen’, som hun selv kalder den:

»Jeg har lagt et notat i handskerummet i min bil. Der står: »Fartgrænserne skal overholdes«. Jeg regner med at slippe for bøde, når jeg kører for stærkt, men hvis jeg alligevel ender i retten, vil jeg omdøbe sagen til ’politibrutalitetssagen’. Vi er jo alle imod politibrutalitet!«.

(Twitter)

