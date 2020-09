Flade elbiler, grønne speedsnakkere, knælende fodboldspillere og klamme mandsjournalister

SAGT I UGEN

Klimajournalist Jørgen Steen Nielsen, Information, om udsigterne for regeringens klimamål, efter at en kommission havde dæmpet forventningerne til salget af elbiler:

»Som situationen tegner sig, kan man se det scenario for sig, at statsministeren ved årets udgang må sige til befolkningen: Desværre, vi kan ikke se, hvordan vi skal kunne nå 70-procents målet i tide«.

(Information)

Gymnasieelev Jakob Mouritsen, 19, om skiftet til elbiler:

»Hvis man skal have en elbil, der også ser fed ud, så skal den være rigtig dyr. Der er det nemmere at finde noget ordentligt med benzinbiler. Og så er der jo også noget med lyden af bilen. Elbiler siger jo ikke noget, og det kan man mene om, hvad man vil, men jeg synes, det er ærgerligt«.

(Politiken)

Sikandar Siddique, leder af det nye venstrefløjsparti Frie Grønne, advarede »undertrykkere, racister og store virksomheder, der bliver rigere og rigere på bekostning af vores natur og vores børn«:

»Ja, I har noget at frygte. Vi kommer til at bekæmpe jer. Vi kommer til at udfordre jer. Vi kommer til at rykke jer. Gør nu op med jer selv, hvilken sidde af historien I vil stå på. Nu er I advaret i hvert fald«.

(tv2.dk)

Politisk kommentator Thomas Larsen om det nye partis fremtidsudsigter:

»Her og nu er det bedste gæt, at Frie Grønne ender som en parentes, og at partiets måske mest målbare effekt bliver, at det vil udløse stemmespild i rød blok på næste valgdag«.

(Berlingske)

Forretningsmanden Lars Seier var utilfreds med det danske fodboldlandsholds opbakning til kampen mod racisme:

»Black Lives Matter er marxister og stolte af det. Og det er en feministisk organisation, der er imod kernefamilien. Og ved at knæle bakker man reelt set op om urolighederne i USA«.

(B.T.)

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel svarede på kritikken af, at spillerne sammenblander sport og politik:

»Vi er imod alle former for diskrimination. Vi tolererer og accepterer det ikke. Det har ikke noget med politik at gøre, det har med humanitære problemstillinger at gøre«.

(tv2.dk)

Statsminister Mette Frederiksen lukkede debatten for og imod et forbud mod omskæring af drenge ved at henvise til beskyttelsen af danske jøder:

»Det er min klare overbevisning, at det for mange jøder ikke vil være muligt at praktisere deres tro og blive i det danske samfund, hvis der gennemføres et forbud mod omskæring.«

(Weekendavisen)

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, om de titusinder af demonstranter, der kræver ham afsat:

»Jeg har bygget Hviderusland op gennem mere end et kvart århundrede. Det vil jeg ikke opgive«.

(Ritzau)

