HimToo: Ingen krænkere blev nævnt ved navn – bortset fra Jeppe Kofod. Han fik til gengæld det glatte lag

SAGT I UGEN

De radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, der bragte udenrigsminister Jeppe Kofods gamle affære med en 15-årig pige på bane:

»Vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Det er klassisk #MeToo. Der er en, der sidder på magten, og en, der er meget yngre. Han burde have udvist bedre dømmekraft«.

(B.T.)

Udenrigsminister Jeppe Kofod om den genopdukkede sag:

»Det var mit livs største fejltagelse, og jeg undskyldte dengang, og det gør jeg også nu. Det er en sag, jeg dagligt tænker på, og jeg ville ønske, jeg kunne lave det om«.

(TV 2 Nyhederne)

Redaktør Birgitte Borup, Berlingske, kaldte Kofod-sagen for »ugens uundgåelige« i debatten, selv om den ligger 12 år tilbage:

»Det, der kendetegner #MeToo-bevægelsen, er netop dens insisteren på at rydde op i en forældet tidsånd og ditto seksualmoral; med andre ord alt det, som Jeppe Kofod symboliserer«.

(Berlingske)

De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, om samme sag:

»Hvad Jeppe Kofod gjorde for 12 år siden, var noget forbandet svineri. Men han undskyldte dengang og nu igen, og vælgerne har genvalgt manden tre gange siden da. Synes ikke, det er fair at ’jagte’ ham på ny. Mange andre (nye) sager bør i stedet afdækkes«.

(Twitter)

Professor Anette Borchorst, Aalborg Universitet, om en undersøgelse, hvor flere end hver tredje kvinde oplyste, at de havde oplevet »hændelser af seksuel karakter« på deres arbejde:

»Jeg bliver ikke overrasket over, at det har det her niveau. Men der har været en holdning om, at vi ikke har sexisme og den slags problemer længere«.

(Berlingske)

Kreativ chef Thomas Stokholm fra det digitale medie Heartbeats om sexisme i medieverdenen:

»Jeg blev megavred over, at man forsøger at tale det ned ved at sige, at det er blevet meget bedre. Det er bullshit – det er fucking bullshit! Der er stadig masser af sexisme i vores branche. Og det er nedværdigende og en hån over for de kvinder, der stiller sig frem nu, at vi bare siger, det er blevet bedre«.

(journalisten.dk)

Statsminister Mette Frederiksen understregede på et pressemøde, at de nye, landsdækkende coronarestriktioner ikke kan stå alene:

»Indtil vi har en vaccine eller meget, meget effektiv behandling, så er vores bedste supervåben mod corona, at vi står sammen, vi holder afstand og viser samfundssind. Det er op til os alle at gøre«.

(Ritzau)

Justitsminister Nick Hækkerup afviste, at bødestraffen for at overtræde coronarestriktionerne i nattelivet er for lav:

»2.000 kroner i bøde er en pæn sum for et ungt menneske, som havde tænkt sig at bruge det hele på Bacardi Breezere«.

(Pressemøde)

