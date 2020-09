Medierne har flittigt pillet i egne navler og lagt resultatet af gravearbejdet frem for læsere

SAGT I UGEN

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, efter at han havde modtaget et brev, hvor 46 nuværende og tidligere kvindelige ansatte beskrev sexisme og sexchikane på avisen:

»Jeg sagde til redaktionen i mandags, da jeg modtog brevet, at nu må vi nulstille. Ekstra Bladet fra i går findes ikke mere. Nu starter vi helt forfra«.

(dr.dk)

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg mente, at sexismedebatten er blevet så dominerende, at mænd ikke længere tør give kvinder en kompliment for deres udseende:

»Lige nu er det, som om alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre. Jeg vil derfor også meget, meget nødig være mand i 2020, for ALT kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme«.

(Facebook)

Journalist Rasmus Elmelund om den tidligere udlændingeministers indspark i debatten:

»Inger Støjberg har ret i, at Sofie Linde-sagen gør det svært for os mænd at flirte og turde give kvinder komplimenter fremover. »Hvis du ikke sutter min pik, så ødelægger jeg din karriere« var min scorereplik i mange år. Verden bliver så trist et sted«.

(Twitter)

SF’s klimaordfører, Signe Munk, kritiserede regeringens ambition om ’kun’ at få en halv million elbiler på vejene frem mod 2030:

»Regeringens udspil er ærligt talt svært at tage seriøst – selv som udgangspunkt for forhandlingerne. Det mangler enhver form for mod og politisk lederskab«.

(Information)

Finansminister Nicolai Wammen om støttepartiernes ambitioner på klimaområdet kontra regeringens:

»Jeg er enig i, at beslutningerne vil kunne mærkes. Men det er ikke et selvstændigt mål, at det skal gøre så ondt som muligt, hvis vi ved at træffe kloge beslutninger, når vi har ny teknologi og viden, kan nå målet billigere. Det er vigtigt, at vi ikke forringer velfærden for den enkelte for at lave den grønne omstilling.«

(Berlingske)

Rumænskfødte ’Peter’, som arrangerer piratfester i København på trods af coronarestriktionerne:

»Danskere arbejder meget i hverdagen og lever generelt sundt, så man kan ikke forbyde dem at feste i weekenden. Nogle har måske mistet deres job under pandemien, og så er det en måde at flygte på. Det er det, vi mennesker gør. Vi flygter på den ene eller anden måde, når vi har det dårligt«.

(Information)

Indehaver Christa Jürgensen om den noget anspændte stemning, der opstod på Havnegrillen i Aabenraa, da den tidligere minister Eva Kjer Hansen kom ind på grillbaren uden mundbind på for at købe en hotdog:

»Kunderne blev nærmest aggressive, fordi det var en politiker, der ikke fulgte reglerne. Jeg synes også, det var en noget arrogant opførsel, og det gør det ikke bedre, at det var en politiker«.

(jv.dk)

