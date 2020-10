Det var egentlig ikke Trumps forudsigelige bulldozer-taktik, der gjorde mest indtryk på mig

SAGT I UGEN

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, en af de få gange, hvor han henvendte sig direkte til USA’s siddende præsident, Donald Trump, i en tv-debat:

»Du er den værste præsident, Amerika nogensinde har haft«.

(dr.dk)

Den amerikanske historiker Michael Beschloss, efter at præsident Trump i tv-debatten havde sat lighedstegn mellem brevstemmer og valgsvindel:

»Vi har aldrig tidligere oplevet, at en præsident helt bevidst sår tvivl om et valgs legitimitet, en måned før det finder sted. Det er den slags, vi har prædiket for andre lande, at de ikke bør gøre. Det stinker af autoritært styre, ikke af demokrati«.

(The New York Times)

Kristoffer Krarup fra det konspirationsteoretiske parti JFK21 (Jorden, Frihed, Kundskab) forklarede, hvorfor han mødte op til sundhedsministerens pressemøde og bad om dokumentation for, at coronavirussen eksisterer:

»Jeg går ind og stiller det spørgsmål, fordi det er så vigtigt, at vi ved, hvad der foregår. Der er noget mystisk ved det her, der ikke passer sammen, og vi får ikke alt at vide«.

(tv2.dk)

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, SF, så intet problem i, at nogle borgere tager adskillige covid-19-tests:

»Jeg er ikke klar til at lave begrænsninger på baggrund af, at nogle få ikke kan finde ud af at begrænse sig. Jeg er vild med den egenomsorg, der ligger i, at man selv kan vurdere, hvornår det er en god idé at blive testet«

(Jyllands-Posten)

Gruppeformand Tina Møller Madsen, 3F Hotel og Restauration, om sexisme og sexchikane på danske restauranter:

»Vi ved, at der er mange gode arbejdsgivere i branchen, og opfordrer dem til tydeligt at markere over for deres ansatte: Det er slut med pik og patter«.

(Information)

Partileder Henrik Vindfeldt krævede et opgør med danske avlsdyrs »helt forfærdelige forhold«, da Veganerpartiet præsenterede sit politiske program:

»Der er ingen værdighed, empati eller nåde tilbage i danske stalde«.

(Jyllands-Posten)

Klimarådets formand, professor Peter Møllgaard, om regeringens udkast til, hvordan Danmarks CO 2 -udslip skal reduceres drastisk frem mod 2030:

»Regeringen satser på, at nye teknologier skal løse en stor del af det her, og til en billig penge, og det er altså ikke oplagt. Ting bliver ikke altid billigere af at vente. Så jeg synes, man bør stille spørgsmål ved, om regeringens strategi er den rigtige«.

(Politiken)

Den radikale leder, Morten Østergaard, erklærede sig i realiteten parat til at vælte regeringen på klimasagen:

»Det klimaprogram, der er lagt frem, og måden, det er lagt frem på, er en krigserklæring mod den grønne omstilling. Den krig er vi klar til at kæmpe, og alle skal vide, at vi ikke kommer til at slutte en finanslovsforhandling, der bekræfter den prioritering, der er nu«.

(Weekendavisen)

Vis mere