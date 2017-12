Nekrolog: Frederiksbergs længstsiddende borgmester er død Den tidligere konservative borgmester på Frederiksberg, John Winther, er død. Han var den længstsiddende borgmester i kommunen (1978-2000) og var med til at sætte turbo på en række byudviklingsprojekter, der skulle favne de yngre generationer.

FOR ABONNENTER

Fhv. borgmester på Frederiksberg, John Winther, er død, 82 år.

Trods den kommunale storebror Københavns voldsomme ekspansion har lillebror Frederiksberg fortsat formået at holde et særpræg, der er særdeles attraktivt for både unge og ældre.

En af de vigtigste personer bag denne unikke status har været den konservative politiker John Winther, der i næsten et kvart århundrede var kommunens førstemand — den længstsiddende af dem alle.

John Winther indså allerede fra sin tiltræden som borgmester i 1978, at Frederiksberg ikke blot kunne være en oase for ældre medborgere med hyggelige boligkvarterer. Der skulle også byudvikling til, og en byudvikling, der også favnede yngre generationer, hvis kommunen skulle have en chance for at bestå midt inde i landets hovedstad.