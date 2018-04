Fødselsdagsportræt af Signe Wenneberg: Kvinden i gummistøvlerne fylder 50 med gin og teen spirit Haveelskeren Signe Wenneberg bliver 50 år i dag.

Signe Wenneberg har et enestående talent for at omdanne et halvfuldt glas til iværksætteri og kreativitet. Som da hun var tvunget til at gå hjemme med et sygt barn et halvt år – og begyndte at skrive bøger om havearbejde fra det grønne hjemmekontor.