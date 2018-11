For første gang i sit liv er Mimi Jakobsen partiløs: »Det var så hjerteløst. Jeg kan bare ikke med deres udlændingepolitik« Forhenværende formand for Centrum-Demokraterne, minister for Socialdemokratiet og generalsekretær for Red Barnet, Mimi Jakobsen, er i dag partiløs, da hun »ikke kan finde noget i øjeblikket«. I dag fylder hun 70 år.

