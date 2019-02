Ny formand for Det Etiske Råd: Tænk ikke for meget på sygdom og død. Lev, mens du kan

FOR ABONNENTER

Viden er godt, men kan også flå sjælen til blods. Vidste du for eksempel, kære læser, at hvis du lod din arvemasse undersøge til bunds, ville der formentlig dukke flere hundrede genvarianter op, som potentielt kan gøre dig syg? Med tryk på kan. Det er heldigvis langtfra sikkert, at du får en af de sygdomme, men din gensammensætning øger bare risikoen for det. Så når du en dag mister balancen og snubler over en kantsten, vil du måske tænke: Er det nu? Sker det, som altid har været forudbestemt? Hvor længe har jeg igen, inden førligheden er forvitret?