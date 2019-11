Kronprinsparret uddelte priser til sangerinder, etniske minoritetskvinder og udsatte unge

Hvert efterår begiver kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sig hjemmefra for at hylde fire danske kunstnere og socialt anlagte institutioner med gode, gedigne checks som en anerkendelse af de pågældendes virke i form af Kronprinsparrets Priser.

Her til aften blev årets priser uddelt i Odeon i Odense, og Kulturprisen på 500.000 kr. gik til den danskfranske operasanger Elsa Dreisig, mens Kronprinsparrets Sociale Pris på samme beløb blev overrakt den sociale indsats Bydelsmødre.

Samtidig modtog sangeren Jada, eller Emilie Molsted Nørgaard, Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris, og den socialøkonomiske virksomhed Frak blev betænkt med stjernedrysprisen for nytænkning inden for det sociale arbejde.

Status som stjernedrys udløser 100.000 kr. til hver af modtagerne.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Elsa Dreisig modtager Kronprinsparrets Kulturpris

Elsa Dreisig modtager Kronprinsparrets Kulturpris Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Vindere styrker minoritetskvinder

Om Elsa Dreisig hed det, at når hun »udfolder sit sangtalent, rammer hendes vokal publikum med en renhed, der både vidner om sanselig melankoli, kunstnerisk overskud og alsidighed«.

Elsa Dreisig regnes for et af de helt store danske operatalenter med et internationalt gennembrud, der udfoldes på musikverdenens prestigiøse scener.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Kronprinsparrets Sociale Pris gik til indsatsen Bydelsmødre

Kronprinsparrets Sociale Pris gik til indsatsen Bydelsmødre Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Bydelsmødrene, der drives af Fonden for Socialt Ansvar, og som selv primært har etnisk minoritetsbaggrund, hædres ifølge kronprinsessen »fordi de hver dag er med til at løfte og styrke minoritetskvinder, og fordi den måde, de griber udfordringer an på, både er vellykket, nytænkende og betydningsfuld«. Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter over hele landet.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix FRAK modtager prisen.

FRAK modtager prisen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Et skub væk fra gaden

Om Frak hedder det, at »drenge og piger, der lever på kanten af samfundet i udsatte byområder i København, har ofte brug for et skub for at komme væk fra gaden og ind i et fritidsjob. Det skub giver Frak«, der siden 2014 har haft kontakt med 462 unge fra udsatte boligområder i København. De unge bliver hjulpet ind i et arbejdsfællesskab, hvor de løser store og små opgaver for Fraks kunder.

Jada fik sin pris for »med sine sange at åbne for et popunivers, der gennemsyres af både mod og skrøbelighed. Samtidig har Jada modet til at vise sig som et helt menneske, der hviler i sig selv. Dette fokus på nærvær og menneskelig tilstedeværelse vidner om en befriende ny åbenhed inden for popgenren, som især gør indtryk på unge mennesker«, hedder det om sangeren, der indtil videre har tre udgivelser med sig i bagagen – senest denne sommers ’I Cry A Lot’.

Prisen var en bryllupsgave

Kronprinsparrets Priser var Bikubenfondens bryllupsgave til Frederik og Mary i 2004.

Formålet med prisuddelingen er at synliggøre og anerkende den ekstraordinære præstation inden for dansk, grønlandsk og færøsk kultur og socialt arbejde.