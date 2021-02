Rockstjerne fra en svunden tid: Det handlede om at score så mange stoffer, flasker og kvinder som muligt

Hvis hele mytologien om ’sex and drugs and rock’n’roll’ blev spist op og efterfølgende dumpede ned i et toilet, ville det wc med stor sikkerhed tilhøre heavy metal-bandet Mötley Crüe.

Skulle nogen få den idé at obducere indholdet, ville de finde kemiske substanser af alle tænkelige slags, tegn på seksuelt overførte sygdomme, og promillen ville formentlig være højere end Mount Everest.

Skal man tro biografien ’The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band’, der for to år siden blev lanceret som en middelmådig, men succesfuld film på Netflix, kunne de ædruelige stunder i Mötley Crües 30 år lange historie tælles i sekunder. Så meget desto mere imponerende er det vel, at sanger Vince Neil formåede at blive fyret af bandet på grund af sin forkærlighed for alkohol. En af de mildere substanser, der var i omløb i foretagendet.