Det begyndte med et opslag på Facebook: »Kære politikere og embedsfolk, det er min kollega, som blev dræbt«

Drabet på hendes kollega skete en langfredag om aftenen. Socialpædagog Mia Kristina Hansen var ikke på arbejde på Center Lindegården, mens det skete, men en kollega blev tidligere på dagen udsat for vold, og de havde »løbet alarm« og holdt debriefing. Her havde hun spurgt, hvad der skulle til, for at vilkårene blev ændret, så de var nok på arbejde på centret, som er hjem for psykisk syge misbrugere.

Dagen efter hørte hun drabet omtalt i nyhederne. De kværnede hele dagen om, at medarbejderne ikke havde være dygtige nok til at undgå drabet, og det kørte i hendes hoved om natten. Søndag morgen satte hun sig ved computeren og skrev et opslag, som begyndte: »Kære politikere og embedsfolk, det er min kollega, som blev dræbt«. Hun skrev, at det ikke var kvalifikationer, men hænder, de manglede.