Danmarks Indiana Jones begynder så småt at skrue ned for tempoet

Atropolog og arkæolog Inge Schjellerup på hest under et af sine mange feltarbejder i Peru. Mange af hendes togter har bragt forskeren ud i afkroge af det gamle Inkarige, der kun var tilgængelige til fods over mange dage med machete i hånden. Nu har hun skruet ned for tempoet og vil i hovedsagen ikke længere ud end hun kan komme til hest.