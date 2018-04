Politikens satiretegner og politikernes yndlingsroseoffer fylder rundt Roald Als fylder 70 i dag.

Det er hårdt at være tegner, bekendtgør Roald Als ved enhver given lejlighed over for os kontornaboer, inden han opremser sine ventende arbejdsopgaver, virker oprigtig overrasket over ikke at møde medfølelse, skufler ind på sit kontor, lader Bob Dylans klagende stemme gjalde ud over gangen og giver sig i kast med at vælte den til enhver tid siddende regering ved hjælp af satiriske tegninger. Kunne han i samme ombæring bringe EU til fald, er det formentlig lige før, den nu 70-årige håndtegner ville være tilfreds.