Verdensmester uden titlen: Den danske badmintonstjerne Morten Frost fylder 60 I tolv år var han i top-3 på verdensranglisten og i syv år nr. 1.

Morten Frost vil nok endnu en gang sidde og forbande fødselsdagsomtalerne, når de i anledning af de runde 60 år i morgen igen vil konstatere, at han på et tidspunkt var den bedste badmintonspiller i verden, der aldrig blev verdensmester. Men når det er sagt, vil han nok inderst inde som det konkurrencemenneske, han var og er, anerkende, at sådan er det nu engang. Man kan ikke altid vinde, og trøsten må da også være, at han er gået over i historien som en fantastisk badmintonspiller, der har inspireret flere generationer af unge til at dyrke det fascinerende spil med ketsjer og fjerbold ikke blot i Danmark, men verden over.